(Di domenica 16 luglio 2023) Il weekend di calciomercato regala una notizia importantissima per le squadre del campionato diA. La sessione estiva continua a regalare sorprese e soprattutto le big continuano a muoversi perruire squadre in più possibile complete in attesa dell’inizio del massimo torneono. Inter e Milan sono le squadre più attive in entrata e uscita, in più sono ore caldissime per la Juventus. A tenere banco è il caso Lukaku, reduce dalla rottura con l’Inter e adesso in trattatvia con la Juventus. Giorni chiave anche per Lazio e Roma. Foto di Friedemann Vogel / AnsaIl Papuverso il ritorno inA Il Papuè vicinissimo al ritorno nel campionato diA per la. Il contratto dell’argentino con il ...

It's lower than the Eu average for... Made in Italy, è una vera bomba Network (con Carta Etica) ...grosso d'Urso: a Valentino Valentini la delega per la valorizzazione del made in... Il ...Simone Inzaghi (LaPresse) - Calciomercato.itUno dei principali obiettivicost che l'Inter aveva ... una delle formazioni più attive di quest'ultima sessione che, dopo aver chiuso ilPau ...... che firma entambi i capi, è riconoscibile ad'occhio. A questa combinazione impeccabile, si ...Basta una texture effetto - metallizzato per scaldare e dare corpo anche ai look piùprofile. ...

Colpo low cost in Serie A: Pupu Gomez torna in Italia per la terza volta CalcioWeb

Spunta un nome nuovo per il calciomercato del Napoli: è il regalo di De Laurentiis a Garcia. Mentre il Napoli è impegnato in ritiro a Dimaro, la società lavora sotto traccia in vista della prossima s ...Si complica la pista Chukwueze per il Milan. Il Villarreal chiede troppo per il proprio gioiellino e allora i rossoneri starebbero pensando alle alternative. Oltre al nome di Isaksen, il Milan starebb ...