Colosseo | sfregio senza fine L’ultimo vandalo è un 17enne tedesco | ha staccato un frammento del laterizio

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilalla mercé di turisti impenitenti. Di vandali che continuano a sfregiarne muro millenario e storia. E con l’ennesima denuncia diventano 3 gli autori dello scempio che sembra non avere. Con gli ultimi due episodi a distanza ravvicinata, registrati nell’arco di appena 24 ore. Il nuovo caso di deturpamento, infatti, si aggiunge a quello di venerdì (14 luglio ndr), quando una turista svizzeraha inferto sul monumento capitolino l’ennesimo oltraggio, sorpresa a incidere l’iniziale del suo nome su un basamento dell’Anfiteatro Flavio. Una sequenza vandalica, quella dei turisti in visita al, che ieri è proseguita per mano di uno studentedi 17 anni, accompagnato da un insegnante.sotto attacco, nuovo caso di deturpamento: denunciato un turista ...