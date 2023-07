(Di domenica 16 luglio 2023) Un minorenne tedesco ha "grattato" sul basamento delcausando il cedimento di parte del laterizio: anche per lui denuncia e sanzione

E mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, tre voci femminili della poesia di un popolo pià volte definito, da papa Francesco, '' si levano perciò alte: a testimoniare - in pacifico ...E mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, tre voci femminili della poesia di un popolo pià volte definito, da papa Francesco, '' si levano perciò alte: a testimoniare - in pacifico ...

Colosseo martoriato dai turisti: terzo caso di vandalismo in pochi giorni ilGiornale.it

Il servizio di vigilanza al Colosseo, mai come quest'anno, sta funzionando per prevenire e denunciare le deturpazioni del monumento simbolo di Roma. Non si registrano, negli anni precedenti, tante ...