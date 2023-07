Colosseo | altro sfregio | turista tedesco gratta una parete

(Di domenica 16 luglio 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 luglio 2023, intorno alle ore 18, un, uno studentedi 17 anni, accompagnato da un insegnante, è stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al. I Carabinieri, su richiesta del personale di vigilanza “Parco Archeologico del” sono intervenuti, denunciando e sanzionando amministrativamente il17 enneil quale era stato poco prima era stato sorpreso e fermato mentreva su unadel piano terra del monumento, deteriorando una parte del laterizio. Si tratta del terzo caso in poche settimane.

