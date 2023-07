Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza | un anno | ha riguardato finora 132 aziende pugliesi Osservatorio Aforisma

Leggi su noinotizie

(Di domenica 16 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Sono già 132 leche hfatto ricorso agli strumenti di regolazione. Il(CCII) introdotto con il decreto legislativo 14/2019, è entrato in vigore il 15 luglio 2022, recependo la direttiva europea «Insolvency» (numero 2019/2013). In occasione del primo anniversario dall’entrata in vigore del, è stato condotto uno studio sullein difficoltà, a cura dell’Economico, diretto da Davide Stasi. Sono state oggetto di ...