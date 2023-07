Classificato! I 100 migliori stadi del mondo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Pronto a visitare un secolo deidel? Bene qui a QuattroQuattroDue, abbiamo passato ogni ora di veglia a discutere sui più grandi terreni della Terra: in ufficio, nei pub, persino accanto ad altri tifosi sui sedili delloo. Questo compendio è nato originariamente otto interi anni fa, in realtà, prima che alcuni di questi luoghi esistessero davvero. Abbiamo quindi trovato 100-5 in questo elenco prima di passare il testimone a te: il FFT Cinguettio i seguaci hanno scelto l’ordine dei primi quattro, quando abbiamo ceduto il potere. Abbiamo giudicato in base a cinque criteri: storia; atmosfera; capacità; architettura e ambiente; e quel “fattore wow” quasi indefinibile ma visceralmente ovvio. Insomma, quanto disperatamente vorrebbero andarci i ...