Clamoroso Inter | c’è l’accordo con Cuadrado! I dettagli dell’operazione

Leggi su serieanews

(Di domenica 16 luglio 2023)in casa, un altro colpo di scena scuote il popolo nerazzurro: ci sarebbecon Cuadrado. I. L’e la Juventus, in un modo o nell’altro, continuano in questi giorni ad essere legati con un fil rouge che non smette di spiazzare. Dopo quanto accaduto con l’a questione di Romelu Lukaku, adesso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.