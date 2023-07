Ieri in Toscana la massima è stata di 37,4° a Firenze ma la colonnina è destinata a salire. Sale anche la temperatura del mareE tutti appress'a mia, viva Santa Rusulia! Oggi è il 15 Luglio, a Palermo festeggiamo Santa Rosalia, che per noi tutti è la Santuzza. Stamattina le strade dierano, ma l'eco silenziosa del Festino di ieri notte rimbombava in ogni via. Alla Santuzza in processione abbiamo chiesto, più o meno, le solite cose: salute, prosperità, qualche grazia ......dell'universo ambientata nellaspagnola. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le stradedi ...

Città deserte, caccia al fresco. Comincia la settimana rovente LA NAZIONE