Cina e Russia muovono le ma nel Mar del Giappone | si rafforza l’asse Russia-Cina

Nome in codice 'Northern/Interaction - 2023', l'esercitazione segna una maggiore cooperazione militare tradall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e si sta svolgendo mentre ...Nome in codice `Northern/Interaction - 2023´, l'esercitazione evidenzia una cooperazione militare rafforzata tradall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La flottiglia ......spiegato poi che uno tra gli obiettivi principali quest'anno è combattere gli sforzi della... Ha poi spiegato di essere "ansiosa" di lavorare con lasu aree di reciproco interesse, compresa ...

Ucraina, ultime notizie. Russia-Cina, presto esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone. Nyt, in ... Il Sole 24 ORE

Una flottiglia navale cinese è partita per unirsi alle forze navali e aeree russe nel Mar del Giappone in un'esercitazione volta a "salvaguardare la sicurezza delle vie d'acqua strategiche ...Il presidente russo Putin è stato intervistato dal canale Rossiya-1 e ha parlato dell’operazione speciale in Ucraina: “Tutti i tentativi ...