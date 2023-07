Crolla pezzo di scogliera, bimba di 9 anni colpita da una scheggia: 'Ferita all'occhio, sette punti di sutura' Contro un'auto Il, che faceva parte di una comitiva, intorno alle 10 del ...Tragico incidente a Schilpario (Bergamo): undi 37 anni è statoda un'auto mentre percorreva una discesa insieme alla sua comitiva Come riporta 'Eco di Bergamo', la comitiva aveva ...Scatta l'allarme tra Bussero e Cassina de' Pecchi per uninvestito in via Milano. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi in codice giallo.a Bussero mentre andava in bicicletta Sono stati attimi di paura quelli che ha vissuto oggi, sabato ...

Ciclista travolto e ucciso mentre scendeva dal Passo del Vivione: Damiano aveva 37 anni leggo.it

Amava andare in bicicletta nei momenti liberi dal lavoro, Damiano Bianchi, 37 anni, autista di autobus nel bresciano, che questa mattina stava facendo una lunga pedalata a Schilpario, ...Appassionato di ciclismo, il bresciano Damiano Bianchi è deceduto nella mattinata di domenica 16 luglio dopo essere stato travolto da un’auto ...