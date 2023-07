Ciclismo | Tour de France 2023 | arrivano le scuse del fotografo che ha fermato Pogacar

(Di domenica 16 luglio 2023) “Non difenderò l’indifendibile. Avrei dovuto chiedere al mio motociclista di allontanarmi più velocemente e prima”. Fa mea culpa Bernard Papon, ildell’Equipe che in moto hal’attacco di Tadejnella tappa di sabato delde. L’ex vincitore della corsa aveva provato a mettere in difficoltà il leader della classifica generale Jonas Vingegaard a mezzo chilometro dalla cima del Col de Joux Plane ma si è ritrovato imbottigliato tra due moto a bloccargli la strada. “Quando ho visto Tadejaccelerare, l’ho detto subito al mio autista. Mi ha risposto che non poteva partire”, ha spiegato Papon. Se lo sloveno ha minimizzato l’episodio, non altrettanto si può dire del suo manager Joxean Matxin: “Certo che può succedere, ma le ...

Ilè in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky2023: cosa c'è da sapere CLASSIFICHE PERCORSO STARTLIST E FAVORITI STORIA E CURIOSITA' ALBO D'ORO"Sto facendo la miglior stagione della mia carriera, prima ildu Rwanda e ora ilof Qinghai Lake - ha commentato soddisfatto il campione continentale africano

«Per me il ciclismo rappresenta tanto, la strada che ho percorso fin da giovane e che mi ha portato a realizzare i miei sogni», racconta Paolo Savoldelli, il «Falco» di Rovetta, l’ultimo bergamasco a ...La quindicesima frazione, di 179 chilometri, da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, sale sulle Alpi. Dalle 14.45 diretta tv su Rai Due e in streaming su Rainews.it ...