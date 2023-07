Ciclismo | Italia magistrale agli Europei juniores Under 23 2023 | con Sierra-Fiorin e Bianchi sono 14 ori

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023)terminati i Campionatidisu pista23 ad Anadia, in Portogallo. L’chiude con 14 ori, 15 argenti e 3 bronzi e si regala anche una gran bella ultima giornata con altri due successi di valore. Innanzitutto, nella Madison, Juan Davide Matteovincono con una performance di primo livello, in cui già dal primo dei 12 sprint previsti vanno al comando e poi non mollano più nemmeno di fronte al continuo assalto della Gran Bretagna, seconda davanti al Belgio. Tour de France, la rivelazione Rodriguez consolida il podio: Adam Yates tra obiettivo top3 e supporto per Pogacar Per quanto riguarda invece Matteo, è suo l’oro nel Keirin...