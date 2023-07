Chiesto da ben quattro squadre | l’attaccante saluta Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Ildi Rudi Garcia è a Dimaro per prepararsi per la prossima stagione, ma tra gli azzurri c’è un giocatore che è pronto ad andare via Dopo il successo dello storico Scudetto, ildi Aurelio De Laurentiis ha dovuto dire addio a due dei principali artefici della vittoria del campionato: Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Il primo, dopo tantissimi nomi accostati al team partenopeo, è stato sostituito da Rudi Garcia. Al posto di Cristiano Giuntoli, nel frattempo diventato nuovo Football Director della Juventus, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad uomo esperto di campo, ovvero Mauro Meluso (ex Lecce e Spezia). Una volta archiviati gli addii a queste due figure di spicco, ilha iniziato la nuova stagione. I partenopei, infatti, nella giornata di venerdì sono arrivati a Dimaro per iniziare il primo ritiro ...