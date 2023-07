Chiara Ferragni nel resort di lusso in Grecia | ' Una stanza doppia costa 4mila euro a notte' Ma l' influencer non paga

L' addio al nubilato della sorella di(36), Francesca(34 anni), sta volgendo al termine. Oggi, domenica 16 luglio, è l'ultimo giorno in cui lei e i suoi amici più cari alloggeranno nella splendida cornice di ...A pensare male, si sa… Fedez e, non è tutto amore quello che luccica: 'Me ne sono andato di casa' - guarda Lorenza Sebastiania Mykonos, l'adv vale di più della sposa Le sorellesi sono riunite a Mykonos per l' addio al nubilato di Francesca, che il 9 settembre convolerà a nozze. All'aeroporto c'era ...

Chiara Ferragni e Fedez, fuga d’amore (costruita) per far tacere le voci di crisi OGGI

L'addio al nubilato della sorella di Chiara Ferragni (36), Francesca Ferragni (34 anni), sta volgendo al termine. Oggi, domenica 16 luglio, è l'ultimo giorno in cui ...Francesca Ferragni vola in Grecia insieme alle sorelle e a qualche amico per il suo addio al nubilato: il costo del resort di lusso ...