(Di domenica 16 luglio 2023) Ilbatte unin. E no, non è il ritorno in rosa di Romelu. Il club inglese ha ufficializzato attraverso i...

...Romelu Lukakusarà un giocatore dell'Inter ma presto potrebbe comunqueessere un giocatore neanche della Juventus. Secondo la stampa inglese, il centravanti belga ha già comunicato al......in cui è riuscito a facilitare i trasferimenti di Pierre Kalulu (Lione) e Fikayo Tomori () è ...ci sembra di perdere tempo" . Un altro agente sorride: "Ha un modo molto naturale di vendersi, ...... dopo che i nerazzurri sono venuti a conoscenza del suo flirt (perdire accordo) con la ... ad Ausilio e Marotta che, dopo averlo definitivamente mollato pur avendo l'accordo col, hanno ...

Chelsea, non solo Lukaku: UFFICIALE un colpo in attacco Calciomercato.com

Quando l'Inter - che non ha il centravanti titolare - mica penserete che può ... solo per trovar i quattrini per prendere Lukaku, comunica al Chelsea che si tirano indietro, cosa volete che ci siano ...Il Chelsea batte un colpo in attacco. E no, non è il ritorno in rosa di Romelu Lukaku. Il club inglese ha ufficializzato attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web l'acquisto d ...