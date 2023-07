Che palle il giornalismo italiano che bacchetta Lukaku e il suo procuratore cattivone

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) Mamma mia che. L’ipocrisia che si taglia a fatte. Quella del, non quella di. Come ampiamente prevedibile, i giornali oggi sono pieni di pistolotti nei confronti del belga che ha avuto l’ardire di appendere l’Inter e di promettersi in sposo alla Juventus. A parte il fatto che – come da giorni spiegava in beata solitudine Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport – la Juventus trattavada marzo. Ma a noi il punto sembra un altro: bisogna a tutti i costi provare a tenere in piedi la pantomima novecentesca dell’attaccamento alla maglia, dei valori (ma quali valori?) in un mondo, quello del calcio ad alto livello, che è equiparabile all’alta finanza. Ma a chi giova questa sceneggiata? È come se ogni giorno dovessimo sorbirci editoriali sull’importanza della tv in ...