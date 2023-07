Che cos’è l’amore?

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Rimasta sola, lei alza gli occhi, guarda la luna senza vederla, abbassa lo sguardo, sospira, va via. Non è a testa nuda; e non piange. Non piange più. Ma il dolore e il dubbio sono un’ossessione che quelle poche parole non riescono a placare. Incontrato è troppo: diciamo che l’ha visto. Lui non si è nemmeno accorto di lei. Camminava rapido, le è parso un gigante. Alto, altissimo e magro, ossuto quasi. La luna è sempre con no, anche quando non si vede, perché ne abbiamo bisogno come del sole, perché è il rovescio della moneta, la scheggia di tenebra luminosa che portiamo conficcata nel cuore. Intanto, il libro che Innes le ha dato le mozza il fiato, le toglie il sonno, le rapina il senso comune e le strizza dentro un nodo confuso di sensazioni. S’intitola Ponden Kirk e parla di un amore disperato e impossibile, di ingiustizie e fantasmi in una brughiera desolata che si getta nel ...