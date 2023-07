(Di domenica 16 luglio 2023) Ledisono finite, almeno per ora. La conduttrice ha trascorso più di una settimana in Brasile , insieme al compagno Bastian Muller , alla scoperta dei colori e ...

Le vacanze di Ilary Blasi esono finite, almeno per ora. La conduttrice ha trascorso più di una settimana in Brasile , insieme al compagno Bastian Muller , alla scoperta dei colori e delle tradizioni che Rio de ...Di recente abbiamo visto la bellain vacanza col papà e con Noemi: la ragazza continua però, anche in California, a rivolgere dolci pensieri a mamma Ilary. E proprio mamma Blasi, lo ...I figli Cristian, Isabel e, invece sono partiti per gli Stati Uniti con il padre Francesco, Noemi Bocchi e i figli avuti dall'ex marito Mario Caucci . E selfie sia. Leggi i commenti I ...

Chanel Totti e Ilary Blasi tornano dalle vacanze: la figlia corre dal parrucchiere, la mamma a fare la spesa leggo.it

Le vacanze di Ilary Blasi e Chanel Totti sono finite, almeno per ora. La conduttrice ha trascorso più di una settimana in Brasile, insieme al compagno Bastian Muller, ...Il mistero dei Rolex si infittisce e la “guerra” Totti-Blasi prosegue senza esclusione di colpi: ecco cosa sta succedendo!