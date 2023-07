Cgil Calabria | “Caso Lukaku dimostra decadimento dei valori della lealtà sportiva”

(Di domenica 16 luglio 2023) Così Angelo Sposato, segretario generale, si è espresso in merito alla vicenda. “Così come tante altre,ildei, molte volte provocata da pseudo-procuratori senza scrupoli. Vendere la propria dignità è la cosa peggiore che possa capitare a un individuo”. SportFace.

Una vertenza difficile , come delineato, nel corso della riunione, dalla Segretaria Generale FPAlessandra Baldari, che ha visto la nostra O. S. sempre in prima fila impegnata a ...'È intollerabile - sottolineano Filt, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - dinanzi ... una cinquantina nei tre aeroporti della Sardegna, oltre una ventina in. Ita Airways aveva ...I segretari regionali e territoriali di, Cisl e Uil, 'con riferimento alla grave situazione che si sta determinando nel territorio di Longobucco, dovuta al crollo del ponte sull'unica arteria di collegamento stradale', chiedono al ...

Reggio Calabria, assemblea lavoratori centri per l'impiego e Fp Cgil CityNow

Alla presenza dei nuovi assunti e dei lavoratori ormai da anni impiegati nei Centri per l’Impiego la FP CGIL, ha rappresentato, con la Coordinatrice dei CPI Alessandra Neri, le iniziative messe in ...“La partecipata assemblea del personale dei Centri per l’Impiego del territorio della Città Metropolitana, convocata dalla FP CGIL Reggio Calabria e dalla FP CGIL Regionale, svoltasi a Reggio Calabria ...