Certi giudici non sopportano la democrazia | bomba del procuratore | qui cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Le recenti polemiche tra Associazione Magistrati e Governo sembrano riproporre un antico cliché. Ma è proprio così? Con la morte di Silvio Berlusconi sembrava essersi chiusa definitivamente la stagione del conflitto fra magistratura (o, almeno, una parte significativamente egemone della stessa) e la politica. Il comunicato della Giunta Esecutiva dell'Anm in ricordo del Cavaliere, nel qualificarlo come «indiscusso protagonista per un lungo ed importante periodo della vita politica del Paese», pareva davvero segnare la fine di un'epoca. Ma non è stato così. Molte le reazioni di insofferenza fra i magistrati, e non solo della cosiddetta sinistra giudiziaria, rispetto a questa sorta di armistizio con la politica (o almeno una parte di essa), decretato dai vertici del sindacato delle toghe. Not in my name, è stato il grido di battaglia. Prima ancora, vi era stato il sussulto bellico della ...