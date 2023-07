Cellulare sequestrato a La Russa jr | la ricerca per parole chiave nelle chat e l’accertamento irripetibile prima della richiesta al Senato

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo un venerdì convulso, che è culminato con il decreto di sequestro deldi Leonardo Apache Lain Procura ma senza la sim, indirettamente collegata al padre, ora i magistrati studiano le prossime mosse. L’obiettivo dei pm ora è cercaredel 19enne, nell’app di messaggistica e nei social, per ricostruire quanto accaduto la sera del 18 maggio scorso all’Apophis di Milano. Ma evitando qualsiasi scambio con il padre Ignazio Lain quanto con «soggetto tutelato dalle garanzie costituzionali». In quel caso, andrebbel’autorizzazione del, una possibilità che i magistrati non escludono nei prossimi giorni. Ma intanto l’attenzione è concentrata sul dispositivo, consegnato senza sim, e nel quale potrebbero essere rimaste tracce ...

Dopo un venerdì convulso, che è culminato con il decreto di sequestro deldi Leonardo Apache La Russa in Procura ma senza la sim, indirettamente collegata al padre, ora i magistrati studiano le prossime mosse. L'obiettivo dei pm ora è cercare nelle chat del 19enne,...Oggi è stato disposto il sequestro deldi Leonardo Apache ma non della sim, che è ... deciso il destino di Facci in Rai Sul fronte delle indagini 'il telefono è stato, non è stata ...- Come scontato che fosse, ildi Leonardo Apache La Russa è statodalla procura. Tradotto: tutte le farlocche polemiche di questi giorni sull'immunità di Ignazio La Russa erano ...

Sequestrato dalla Procura il cellulare di Leonardo La Russa: consegnato solo il dispositivo, senza sim Open

Notte di terrore per una ragazza in Rua Muro: il rapinatore, scarcerato ad aprile, si è calato dal lucernario. Ha obbligato la donna a uscire in strada per usare il bancomat. Fermato dalla polizia, or ...Il figlio 22enne del presidente del Senato è accusato di stupro. L’uomo: "Nasconde qualcosa". Al via i rilievi sullo smartphone.