C’è un network di siti “italiani” inaffidabili generati con l’AI

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 16 luglio 2023) Nomi che non hanno un senso logico. Non-notizie spacciate per notizie che contengono tutte le caratteristiche (dialettiche e non solo) di ciò che viene generato attraverso il più comune (ChatGPT) strumento di intelligenza artificiale conversazionaleva. Sono ben 36 iUAIN “” identificati nell’ultimo report di Newsguard. Tutti sono collegati tra loro, attraverso dei link presenti all’interno del footer di ogni singolo portale.che diffondono disinformazione, “redatti” da un chatbot AI senza alcun controllo umano per verificare che i contenuti siano affidabili. Tutti conditi da quei titoli clickbait che portano traffico sulle pagine.UAIN, ilscoperto da Newsguard Giornalettismo, partendo dallo spunto i Newsguard e da ...