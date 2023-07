C' è un elefante nella stanza | Schlein travolta | Pd spappolato in pochi minuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) "C'è una Napoli". Lo scontro tra Ellye Vincenzo De Luca "è un tema legato a dinamica interna del Pd, che penso interessi gli iscritti. Fa parte di una normale dialettica all'interno di un partito politico", prova a minimizzare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell'iniziativa organizzata dal Partito democratico nel capoluogo partenopeo sul tema dell'autonomia differenziata, alla quale partecipa Ellyma non il presidente della Regione Campania, spesso polemico nei confronti della neo segretaria del suo partito. "Bisogna sempre lavorare per l'unità, io l'ho sempre detto. De Luca rappresenta una risorsa per la Campania. Noi dobbiamo lavorare per l'unità". Ma Elly è in imbarazzo e non commenta la mancata presenza del governatore alla sua ...