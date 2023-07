Caterina Balivo | foto social con le smagliature | i complimenti dei follower

(Di domenica 16 luglio 2023) È estate e anche per i personaggi famosi è tempo di vacanze, in modo tale da ritemprarsi e tornare in Tv a settembre più rilassati. Tra questi c’è, che vedremo in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alla guida de La volta buona, il nuovo programma del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, in sostituzione di Oggi è un altro giorno, che era condotto da Serena Bortone. La conduttrice si trova a Giannutri, in Toscana, insieme al marito, Guido Maria Brera, e ai figli Guido Alberto e Cora, e non manca di condividere sul suo profiloalcuni dei momenti all’insegna del relax che sta vivendo. Uno di questi ha catturato l’attenzione dei suoiin modo positivo, smentendo così chi pensa che molti dei commenti che vengono inviati ai Vip siano solo all’insegna di insulti e critiche pesanti. “Un bagno a ...

torna in Rai con autenticità e vitalitàè pronta per il suo ritorno in Rai, e la notizia ha entusiasmato il pubblico. Uno dei motivi ...manda in tilt il web. La conduttrice di Lingo su La7 che ora è tornata in Rai, si gode le vacanze prima della nuova avventura in viale Mazzini. E laha postato alcune foto sui ...Dopo l'anno di lavoro a La 7, dove ha condotto il quiz show ' Lingo - Parole in gioco' durante tutta la scorsa stagione televisiva,si sta godendo l'estate insieme alla sua amata famiglia. La conduttrice ricarbura le energie prima dell'importante ritorno in Rai , dove sarà al timone del programma ' La volta buona ',...

Caterina Balivo al mare non nasconde le smagliature: Se potessi le toglierei, ma non con Photoshop Fanpage.it

Caterina Balivo torna in Rai con autenticità e vitalità Caterina Balivo è pronta per il suo ritorno in Rai, e la notizia ha entusiasmato il pubblico. Uno dei motivi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...