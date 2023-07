Caso Orlandi | torna in auge la pista dei “vizi vaticani”

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo quarant’anni ci potrebbe essere qualcosa che persiste ancora come inconfessabile, oltre i festini con porporati gaudenti, per motivare ciò che non consente quella via d’uscita soft a volte auspicata Oltretevere. Questo perdi cui parlano ormai da tempo libri e testimonianze in odore di incenso. Desta sicuro interesse la novità che vede la Procura di Roma ora occuparsi di una vecchia dichiarazione di un cardinale scomparso nel 2001, che riferì alla stampa in merito a quanto riferitogli su cosa successe e dove fu portata Emanuelasubito dopo il sequestro. Un’indagine che certo è frutto della collaborazione tra il promotore di giustizia Diddi e i magistrati romani che hanno in cura ilda poco riaperto. Com’è possibile che dopo diversi decenni episodi controversi e marginali improvvisamente finiscano al ...

Spunta la verità dell'ex poliziotto sul: "Lo zio Vi dico tutto" Un attacco durissimo, che Dagospia riporta per intero non senza un contro - commento, non rinunciando al tono irriverente:..."Documenti già in Procura", mossa del Vaticano sulPer Dagospia la pista della pedofilia in Vaticano, caldeggiata dalla famiglia di Emanuela, non è concreta e quando è stata ...... lo chiarisce in un'intervista al Corriere un poliziotto, oggi in pensione, che per 20 anni ha seguito ildella scomparsa di Emanuela. Lo fa in merito alle rivelazioni su un possibile ...

Caso Orlandi, il fratello Pietro sbotta con Dagospia: "Asserviti". La replica Il Tempo

Scontro durissimo tra Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi scomparsa ormai 40 anni fa e su cui indagano nuovamente la procura di Roma ...Non sarebbe ora di "dire che il Vaticano non ha mai avuto nulla a che fare con Emanuela Orlandi". Ad affermarlo è Dagospia che ...