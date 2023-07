Casertana | martedì scadono i termini per la domanda di ripescaggio Solo il Fano è davanti ai Rossoblu

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 16 luglio 2023) Caserta (di Alfredo Stella). Con la scadenza del 18 luglio dietro l’angolo, in città sale la tensione. Bisognerà attenderequalche altro giorno per comprendere se laavrà diritto al salto tra i Professionisti. Da domani inizia il conto alla rovescia:18 luglio, infatti,per la presentazione in FIGC delladiin Terza serie. Sarà il Collegio di Garanzia del Coni a decidere le sorti di compagni di Serie C e serie D che non saranno in regola con la documentazione.un paio di giorni al massimo e poi si potrà sapere con certezza se le società che precedono in graduatoria la(Alcione Milano, Nardo, Pianese, l’Alma Juventuse Vado) avranno i ...