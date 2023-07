Casadei via in prestito | lo vuole un tecnico italiano | nuova esperienza in Inghilterra – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 luglio 2023)potrebbe lasciare ancora una volta il Chelsea inper fare. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centrocampista ex Inter è pronto per unain– Cesareè pronto a lasciare ancora una volta il Chelsea. L’ex centrocampista prodotto dalla primavera dell’Inter, ha attirato l’interesse del Leicester, club retrocesso in Championship.è cercato fortemente dal nuovodelle Foxes Enzo Maresca, ex conoscenza della Serie A e vice di Pep Guardiola al Manchester City. Fonte: Sportmediaset Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...