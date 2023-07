Carta social ‘Dedicata a te’ | chi farà parte della platea degli esclusi

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 16 luglio 2023) A breve oltre un milione di famiglie riceveranno la. Ma molti saranno anche gli. Vediamo i dettagli. Aiutare tutti non è possibile e, come in ogni cosa, è stato necessario fare una cernita. In questo articolo vi spieghiamo chi potrà ricevere lae chi, invece, resterà escluso./ Ilovetrading.itLa- oacquisti risparmio- consiste in unaprepagata del circuito Postepay il cui importo ammonta a 382,50 euro. Un sussidio che riguarderà un milione e trecentomila famiglie in difficoltà e che alle casse statali è costato ben 500 milioni di euro. Un aiuto certamente indispensabile per chi, con le proprie risorse, non riesce neanche più a fare ...