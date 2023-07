Caronte diventa tempesta di calore | cos' è e dove colpirà

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) SI scrive, si legge "hot storm", ossiadi caldo. La settimana di fuoco che porterà le temperature verso i 40 gradi in molte zone d'Italia scatterà lunedì 17 luglio. Si tratta di una fiammata dell'anticiclone africano che ha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo, come per esempio quello di Roma già sfiancata dai 34-35°C di questi giorni. Lunedì la colonnina del mercurio potrebbe toccare i 40°C, record storico della Capitale, e addirittura martedì 42-43°C. Ad affermarlo è il fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò che spiega come il gran caldo picchierà duro anche sulle altre città: "fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, “solo” 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via ...