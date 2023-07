Carne di coccodrillo e di zebra | farina di baobab | le strane prelibatezze di Savannah Delight

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Ponte San Pietro. Chi l’ha assaggiata garantisce sul suo gusto unico, a metà tra pesce ebianca. Di certo ladi, da poco commercializzabile in Italia, è una proposta in grado di intrigare i palati più gourmand, come dimostrano i primi risultati dis, marchio di prodotti alimentari di lusso con base a Ponte San Pietro. L’idea di immettere sul mercato questa, ancora inedita dalle nostre parti, è venuta all’ex Console generale dello Zimbabwe, Georges El Badaoui, che dopo il via libera da parte del ministero della Salute ha iniziato a lavorare con ricette innovative filetti didel Nilo provenienti da allevamenti autorizzati di Svizzera, Vietnam e Sud Africa. El Badauoi non è nuovo a iniziative di questo tipo: già ...