Carlos Alcaraz | vincere Wimbledon con il sorriso

(Di domenica 16 luglio 2023) Lo spagnolo ventenne ha vinto il torneo più prestigioso al mondo: è solo il suo quarto torneo sull'erba ed è il terzo più giovane di sempre a trionfare qui. Novak Djokovic non raggiunge a quota 8 vittorie all'All England Club e non farà il Grande Slam in questa stagione in cui aveva vinto Australian Open e Roland Garros

Lo spagnolo Carlos Alcaraz e' il signore di Wimbledon. Al termine di una battaglia durata 4h46, ha battuto in cinque set Novak Djokovic; 1-6, 7-6 (8), 6-1, 3-6, 6-4 il punteggio finale.

Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon 2023, sconfiggendo Novak Djokovic in una rovente Finale andata in scena sull'erba britannica. Lo spagnolo si è imposto al quinto set, imponendosi al termine di un attacco.