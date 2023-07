Carlos Alcaraz vince Wimbledon | le reazioni social

C'è un nuovo re a Wimbledon:batte Novak Djokovic con il punteggio di 1 - 6, 7 - 6, 6 - 1, 3 - 6, 6 - 4 dopo quasi cinque ore di partita. Lo spagnolo conquista i Championships per la prima volta in carriera. Ecco ...Il n.1 del mondo, a 20 anni, si aggiudica per la prima volta in carriera il titolo battendo Novak Djokovic, che non perdeva sul Centrale da 10 anni e 45 partite. Lo spagnolo dopo la vittoria: 'Il ...Il tennista spagnoloha battuto in cinque set (1 - 6, 6 - 3, 6 - 1, 3 - 6, 6 - 4) il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon, ...

LIVE Il trionfo di Alcaraz su Djokovic in 5 set! Finale meravigliosa La Gazzetta dello Sport

Il nuovo campione di Wimbledon, Carlos Alcaraz, è passato agli albori della sua promettente carriera, appena qualche anno fa, nel 2022, per Todi, dove ha preso parte agli Internazionali di Tennis, la ...Roma, 16 lug. (askanews) - "È un sogno che si avvera per me. Ho detto che è bello vincere, ma anche se avessi perso sarei davvero orgoglioso di me stesso".