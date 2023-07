Carlos Alcaraz vince Wimbledon 2023 | tutti i record battuti dallo spagnolo

(Di domenica 16 luglio 2023)è il campione di. Loha vinto una finale pazzesca in cinque set contro il campione uscente Novak Djokovic ed ha messo in bacheca il secondo slam della sua carriera. Si tratta ovviamente di un risultato storico che permette addi stabilire numerosi primati.è: il più giovane campione didai tempi di Boris Becker nel 1985 il quinto più giovane are il 2° titolo slam il terzo giocatore areprima di compiere 21 anni (Becker/Bjorg) il secondo giocatore più giovane a sconfiggere Djokovic in uno slam il secondo giocatore a sconfiggere Djokovic in una finale slam in cinque set il terzo giocatore più giovane negli ultimi 40 ...

