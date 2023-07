Carlos Alcaraz | “Sarà il miglior momento della mia vita”

(Di domenica 16 luglio 2023) Il tempo passa e lo fa piuttosto velocemente. Dopo aver archiviato il torneo femminile, che ha visto il successo di Marketa Vondrousova, Wimbledon si appresta ad ospitare la finale maschile questo pomeriggio alle 15. Novak Djokovic contro: il 36enne e probabile tennista più fortestoria, contro il 20enne nuova stella mondiale almeno da tre anni. Insomma potrebbe essere la partita del ricambio generazionale, oppure quella in cui le gerarchie restano ancora stabili per un altro po’ di tempo. Quel che è sicuro è che per lo spagnolo questounda ricordare per sempre, indipendentemente da come vada.: “ilmia ...

Djokovic-Alcaraz a Wimbledon: dove vederla in tv e in streaming Sky Sport

Incurante delle ripetizioni, dei favori del pronostico e dell'ordine precostituito delle cose ma non della storia recente del suo sport («Rafa Nadal per vincere il suo primo titolo a Londra, nel 2008, ...