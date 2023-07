Carlos Alcaraz è il re di Wimbledon | la vittoria contro Djokovic apre la nuova era del tennis

La diretta scritta dell'attesissima finale dei Championships trae Novak Djokovic 19:27 - Il primo break del quinto set arriva in favore digrazie ad un passante di rovescio vincente, 2 - 1 e servizio per lo spagnolo. Il serbo frantuma la ...Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e, rispettivamente teste di serie n°2 e 1º del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ...Dopo la vittoria di ieri di Marketa Vondrousova nella finale donne, oggi a Wimbledon si gioca la finale maschile tra, n.1 al mondo, e Novak Djokovic, n.2 e favoritissimo. Djokovic si è imposto subito nel primo set, che ha vinto 6 - 1. Maè riuscito a vincere il secondo, al tie - break, per 8 -...

LIVE Finale a Wimbledon, Alcaraz-Djokovic 2-2. Break Carlos! Ora è 3-2 al 5° La Gazzetta dello Sport

Diciamolo subito: fra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è stata battaglia. Vera, sentita, accesa. Senza esclusione di colpi, volendo riprendere il titolo di un vecchio picchiatutto anni Ottanta con Jean ...