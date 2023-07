Carlos Alcaraz è il nuovo re di Wimbledon

(Di domenica 16 luglio 2023) All’antivigilia Novak Djokovic aveva parlato di questa finale definendola come quella che tutti volevano e probabilmente la miglior combinazione possibile. Ha avuto ragione su tutta la linea, ma non ha avuto ragione del match. A trionfare, dopo più di 5 ore di gioco è statoche ha conquistato così il secondo titolo di un grande slam dopo gli US Open dello scorso anno. Lo spagnolo si è imposto dopo 5 lunghissimi set terminati 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 e ora è lui ilre ditrionfa a(Credit foto – ATP Tour)Due opzioni erano disponibili per il finale di questo torneo: da un lato la continuità che avrebbe visto Djokovic trionfare, dall’altro il ricambio generazionale. Ha vinto la seconda e lo ha fatto di forza, ...

