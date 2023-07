Carenza acqua a Durazzano | la diffida ad Alto Calore e l’invito al Prefetto del sindaco Crisci

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettere delcon la qualead intervenire in merito alladinel comune che amministra. Il sottoscritto rag. Alessandro, in qualità dilegale rappresentante p.t. del Comune di, con la presente segnala gli ennesimi episodi di interruzione e conseguente riduzione della fornitura dipotabile con notevoli disagi a tutta la popolazione durazzanese, anche, sotto l’aspetto igienico sanitario. La recente mancanza e riduzione di, accentuatasi soprattutto nell’ultima settimana, in realtà è un problema segnalato più volte anche lo scorso anno, con continue e ...

Sempre più inviperiti i cittadini: 'Difficile che si possa parlare ancora diidrica visto che quest'anno dine abbiamo vista abbastanza. Come intendono giustificarsi questa volta'. '...Problemi per i cittadini di Monteodorisio e Cupello in questi giorni legati alladi: da giovedì scorso il serbatoio Monteleforche non riesce a riempirsi e ad erogare il giusto approvvigionamento idrico ed è così scattata una diffida nei confronti del gestore Sasi. '......ricordare che dal caldo eccessivo estivo ci si protegge in maniera importante bevendo tanta, ...di medici di base, di specialisti e infermieri, soprattutto nei pronto soccorso, di liste ...

Carenza acqua a Durazzano, la diffida ad Alto Calore e l'invito al ... anteprima24.it

A seguito del perdurare a Crotone della carenza idrica, con aree della città completamente a secco ed altre con giusto un filo d’acqua dai rubinetti, il sindaco Vincenzo Voce ha convocato il Coc, ...LANCIANO – Ancora disagi e interruzioni dell’erogazione idrica, con interi comuni della provincia di Chieti senz’acqua per giorni e i disservizi, arrivati puntuali come ogni estate, si presentano anch ...