Caprile | il futuro portiere del Napoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Al Bari andranno 7/10 milioni per. Lui ildelazzurroal. Ildopo essersi assicurato nuovamente le prestazioni di Pierluigi Gollini (prestito oneroso a 400 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni), ed aver quindi coperto il ruolo di vice Meret, ha chiuso con il Bari l’arrivo a titolo definitivo di Elia, giovanereduce da un’ ottima stagione in B dove ha sfiorato l’impresa Serie A, sfumata solo al 94 minuto della finale di ritorno dei playoff contro il Cagliari. Il giovaneperò non farà parte della prima squadra, bensì sarà girato in prestito all’Empoli dove sostituirà il partente Vicario e avrà quindi un’ottima occasione per acquisire ...

2023 - 07 - 14 18:24:35 Sassuolo, pista Cragno per la porta Ildi Alessio Cragno potrebbe ... 2023 - 07 - 14 13:51:17 Empoli, obiettivoL'Empoli vuoleper sostituire Vicario. Il ...Graziano Battistini , procuratore del portiere del Bari Elia, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it per fare chiarezza suldel suo giovane assistito., parla l'agente CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...azzurra possa acquistare anche, per poi girarlo in prestito all'Empoli. L'agente del portiere Gaetano Battistini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it per far chiarezza suldel ...

Ag. Caprile: "C'è troppo caos attorno al suo nome. Futuro Si vedrà" BARI CALCIO

Cragno è un nuovo giocatore del Sassuolo. Il portiere ex Cagliari arriva ai neroverdi con la formula del prestito con diritto di riscatto.Elia Caprile sarà presto un calciatore del Napoli, club che poi lo girerà in prestito all'Empoli per fargli vivere la sua prima stagione in Serie A.