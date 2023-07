Capolinea Malaussène | l’addio di Pennac e nostro all’amata famiglia

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 luglio 2023) Sono passati mesi dall’uscita di: ma per dire addio a qualcosa che abbiamo amato profondamente, come questa saga, avevamo bisogno del giusto tempo. Ho letto tutti i libri di un sorso come i piccoli dellaalla ricerca del “seguito” e questa volta che sapevo non ci sarebbe stato mi sono goduta un capitolo e basta per volta, per allungare al massimo la mia presenza a Belleville. Erano i primi Anni ’90 del secolo scorso quando da adolescente comprai il mio primo: fu un colpo di fulmine quello con il Paradiso degli Orchi. Da allora lungo tutti e sette i romanzi del Ciclo, mi sono appassionata pagina dopo pagina e amato tutti gli straordinari personaggi che hanno animato il quartiere di Belleville in quelle storie praticamente per più un trentennio (dalla ...