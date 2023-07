Camera Commercio Napoli | stanziati fondi per lo sviluppo delle imprese

Rispunta la liberalizzazione dei saldi e degli orari del. Assieme a nuovi interventi sull'Rcauto, sulle autostrade, su farmaci, servizi postali ed ...il 22 giugno ai due presidenti die ...Leggi anche Varese - Vitiello didi: 'Centro per il ghiaccio: Varese punta all'eccellenza internazionale' Varese - Centro degli sport del ghiaccio a Varese, un'idea che stuzzica ...I consiglieri sono espressione degli enti soci, ladi, la Provincia, il Comune di Savona e l'Università di Genova. Il cda decade con l'approvazione del bilancio 2022.

Camera Commercio Napoli, stanziati fondi per lo sviluppo delle ... 2a News

Accademia della cucina piacentina: dopo 10 anni torna il mitico concorso della Süppéra d’Argint - E’ stata in “letargo” per dieci anni (per difficoltà ...Soluzioni di trasporto e start-up lungimiranti in mostra alla Camera di Commercio – Nüwiel vince il concorso HEY/PioneerLa start-up Nüwiel, con sede ad Amburgo, ha vinto il concorso HEY/Pioneer, super ...