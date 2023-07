Calendario nuoto artistico | Mondiali 2023 | orari 17 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 16 luglio 2023) Si svolgeranno domani altre gare diaiin corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone. Dopo i preliminari del team tecnico e le finali del doppio misto tecnico e del doppio tecnico di ieri, ildi lunedì 17prevede la disputa di un altro preliminare e di due finali. Si comincerà alle 2:00 italiane con le qualificazioni del singolo libero femminile,in cui l’Italia sarà presente con Susanna Pedotti. Si continuerà poi alle 7:00 con la finale del singolo tecnico maschile, prova in cui non ci sarà nessun rappresentante del Bel Paese e, infine, si concluderà con l’ultimo atto dell’acrobatic routine. In quest’ultima, ina partire dalle ore 12:30, ...

Una grande Setterosa batte 27 - 1 l' Argentina all'esordio dei Mondiali didi Fukuoka 2023. Dopo un inizio contratto con il rigore sbagliato di Marletta, che perde il

Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari domenica 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

I Mondiali 2023 degli sport acquatici proseguiranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, domenica 16 luglio: il programma della rassegna iridata vedrà l'assegnazione di altri 5 titoli. Saranno in finale per ...L'oro al tedesco Wellbrock, argento a Rasovszky, bronzo a Klemet. Gregorio Paltrinieri acciaccato: «Sono tranquillo, oggi non ne avevo. Sapevo di non essere al massimo» ...