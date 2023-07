Caldo record in tutto il mondo | fino a 48 gradi in Sardegna

(Di domenica 16 luglio 2023)inil: Sono previste temperatureinil, dall’Europa alla Cina passando per gli Stati Uniti, costringendo le autorità ad adottare misure drastiche per far fronte a queste ondate di calore, un nuovo esempio del riscaldamento globale. Quest’anno, metà del mese di luglio coincide con l’inizio di un

Gli italiani, primi in Europa e secondi al mondo per consumo di acqua in bottiglia, stanno scoprendo le tipologie che offrono benefici per la salute con estratti botanici, vitamine e senza zucchero ...Prima, però, si dovranno fare i conti con la settimana dal 17 al 23 luglio , quella del. Ecco quali sono le città più roventi secondo l'Aeronautica Militare lunedì 17 luglio alle ore 12 ...... iniziata nuova ondata di: al Sud forse fino a fine luglio L'Italia è alle prese con una ... Le temperature roventi, che nelle prossime ore potrebbero segnare nuovi, al Meridione potrebbero ...

ll nuovo appuntamento con Fofi Week e il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) Andrea Mandelli, nel consueto video-editoriale su ‘Fofi Live’, riguarda questa settima ...(LaPresse) La Death Valley, nella parte californiana del National Park, è conosciuta per essere il punto più caldo, più secco e più al di sotto ...