Caldo record | dal «cibo in frigo» agli «indumenti chiari» | ecco i dieci consigli del Ministero della Salute Bollino rosso in 16 città

(Di domenica 16 luglio 2023), cosa fare? Una delle domande tipiche del periodo estivo. In questi giorni di temperature elevate, ildunque, raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole...

... dalla Florida alla California passando per il Texas, gran parte del Paese è ancora nella morsa di un'ondata di, definita "opprimente" dal servizi meteorologici, che prevedono nuoviper ...... fino a mercoledì 19 luglio, non dovrebbe essere battuto ildi 48,8 °C registrato l'11 ... "Le ondate diinfatti, al di là delle generalizzazioni, portano spesso alla registrazione di picchi ...Si sono fatti sentire anche in Costiera Amalfitana gli effetti deldi queste ore che ha toccato picchi elevati anche sulla Divina. Diverse sono state le richieste di soccorso una delle quali sulla spiaggia di Positano dove una donna ha fatto ricorso alle ...

Caldo record, nessuna tregua fino al 31 luglio (ma il Nord spera). Martedì 48 gradi in Sardegna e 43 a Roma ilmessaggero.it

Caldo record. È iniziata la terza ondata di calore dell'estate 2023, con temperature roventi che portano a 16 le città con il bollino rosso e che a Sud potrebbero persistere per tutto luglio.La terza settimana di luglio per l'Italia si apre nel segno del caldo africano che continuera' ad arroventare la penisola, da Nord a Sud, e le due isole ...