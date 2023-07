Caldo record | dal «cibo in frigo» agli «indumenti chiari» | ecco i 10 consigli del Ministero della Salute Bollino rosso in 16 città

(Di domenica 16 luglio 2023), cosa fare? Un classico del periodo estivo. In questi giorni di temperature elevate, ilraccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal...

In questi giorni l'Italia sta vivendo un'ondata dida: è stato il giugno piùmai registrato, la prima settimana di luglio è stata con la temperatura media globale più alta da ...La fiammata del potente anticiclone africano, spiega il fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò, ha tutte le carte in regola per poter battere alcunistorici di, come per esempio ...La super fiammata di calore di Caronte ha tutte le carte in regola per poter battere alcunistorici di, come per esempio quello di Roma. La capitale dItalia sta gia' boccheggiando con i ...

Caldo record, cosa fare Un classico del periodo estivo. In questi giorni di temperature elevate, il Ministero della Salute raccomanda ai cittadini di attenersi alle regole per proteggersi dal caldo..Nessuna tregua in Sicilia. 1' DI LETTURA PALERMO – Sicilia bollente. Oggi sono 16 le città da bollino rosso per il caldo, sulle 27 considerate nel Bollettino sulle ondate di calore del ministero della ...