Caldo oltre i 40 gradi | 15 città da bollino rosso Emergenza incendi | ecco le regioni più colpite

Con l'emergenza alte temperature scatta anche un altro allarme. Ed è quello legato alla prevenzione incendi. Ecco i dati contenuti nel rapporto Ispra Non solo stato di allerta per le alte temperature ...Telmo Pievani Nel 2030, tra meno di sette anni, il pianeta sarà piùdi un grado e mezzo e il ... allora non resta che perdersi nelle500 pagine di La brigata dei bastardi (Adelphi, 2022). ...Per contrastare le conseguenze dell'incendio e placare le fiamme sono entrati in azione150 ...segnerà nuovi picchi con temperature che supereranno i 40° (anche in Italia è atteso unrecord ...

Meteo, preparatevi alla "settimana di fuoco": picchi di caldo oltre i 40° ilGiornale.it

Caldo addio Sì! Vediamo che cosa scrive stamattina www.ilmeteo.it. Dopo questa fase a dir poco bollente che si protrarrà sostanzialmente almeno fino al 22-23 del mese, con temperature (anche da ...Proseguono le operazioni per spegnere le fiamme che tra venerdì e sabato sono divampate sull'isola di La Palma, nelle Canarie. Oltre 4mila sfollati ...