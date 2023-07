Caldo killer? Togliamo il condizionatore ai verdi radical chic

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 luglio 2023) Oggi tutti i giornali parlano delrecord che, in questi giorni, sta mettendo alla prova l’Italia e della “bolla di fuoco” che ci sarebbe sul Mediterraneo. Giavazzi, in un suo fondo sul Corriere della Sera, ci spiega che rimandare anche di un solo anno la riduzione della produzione dei motori termici significa ritrovarci l’anno prossimo a fare i conti con la CO2 accumulata nel frattempo. Insomma, tutte cose straordinarie che vi metteranno paura e che non sono poi così diverse dalla stucchevole retorica secondo cui se non si evita di produrre CO2 il mondo finirà. Scusami Giavazzi, avete rotto sulle auto elettriche dicendo di voler ridurre le emissioni di CO2? Benissimo, allora oggi, nonostante questo, spegnete l’aria condizionata! Perché non si può essere così ipocriti. Da ormai 20 anni ogni estate si parla di ...