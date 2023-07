Caldo Italia | oggi temperature record | da Roma a Bari bollino rosso in 16 città

(Di domenica 16 luglio 2023) Giornata di massima allerta per diversi centri, nove ledaarancione Untorrido, conda, soffoca in queste ore l’e in particolare il Centro-Sud . Nella giornata di, 16 luglio, sono in particolare ben 16 leda, cioè con livello di massima allerta, come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: si tratta di, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Nove, invece, leconarancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio ...

Ilinsui giornali stranieri E mentre il Times parla di Roma come 'Infernal City' descrivendo le fontane, a partire da quella di Trevi, come 'oasi nel deserto davanti alle orde di ...

In arrivo temperature di 10 gradi sopra la media: in Sardegna attesi 48 gradi, il picco probabilmente martedì. Solo in cima al Monte Bianco si raggiungerà lo zero termico ...(Adnkronos) – Un caldo torrido, con temperature da record, soffoca in queste ore l’Italia e in particolare il Centro-Sud . Nella giornata di oggi, 16 luglio, sono in particolare ben 16 le città da bol ...