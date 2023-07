Caldo Italia | oggi temperature record | da Roma a Bari bollino rosso in 16 città

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – Untorrido, conda, soffoca in queste ore l'e in particolare il Centro-Sud . Nella giornata di, 16 luglio, sono in particolare ben 16 leda, cioè con livello di massima allerta, come indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: si tratta di, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Nove, invece, leconarancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona. Solo due ledagiallo, e ...