Calciomercato Roma | obiettivo Morata | si discute della clausola

si lavora per arrivare ad Alvaro. Il nodo è la: per l'Atletico Madrid è di 21 milioni, per gli agenti 12 Alvaro è il primo per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi trattano con l'Atletico, ma c'è il nodo clausola rescissoria dello spagnolo: secondo l'Atletico Madrid si tratta di 21 milioni, mentre per gli agenti del calciatore sarebbero 12. Indipendentemente dagli acquisti in attacco dovrebbero essere due visto l'infortunio di Abraham e le difficoltà di Belotti alla sua prima stagione.