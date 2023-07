Calciomercato Monza | sirene arabe per Zapata e Tameze | ma Galliani ci prova

(Di domenica 16 luglio 2023) “Nessun’altra operazione per adesso, ma vedremo negli ultimi giorni. Magari un centrocampista se si presenterà l’occasione”. A dirlo è stato l’ad del, Adriano, in un’intervista rilasciata a Sky Sport dal ritiro di Ponte di Legno dove i brianzoli hanno ripreso gli allenamenti da una manciata di giorni. Da sempre, però, Il Condor ci ha abituati a dichiarazioni di questo genere, salvo poi piazzare colpi inaspettati. Due di questi potrebbero portare i nomi di, da giorni al centro delle voci deldele con i quali lo stessoavrebbe giàto ad intavolare una trattativa. Sia l’attaccante dell’Atalanta che il centrocampista del Verona sarebbero in uscita dalle rispettive squadre, ma su di loro ci ...

Nella sua lunga carriera ha collezionato più di 400 presenze, 57 gol e 38 assist, tra serie B e serie C, conquistando 6 campionati con le maglie di Lecce, Varese,e Lecco. E' considerato un ...Duvan non è tentato dai club arabi, quanto daldi Galliani, che potrebbe prenderlo in prestito per un anno mentre l'Atalanta gli rinnova il contratto in scadenza. Nelle mire degli uomini di ...Dal ritiro di Ponte di Legno, l'a.d. del, Adriano Galliani, ha parlato del futuro del brasiliano Carlos Augusto, oggetto del desiderio dell'Inter sul. Guarda il ...

Calciomercato Monza, in arrivo Valentin Carboni Calcio News 24

Il Lecco si tiene stretto Franco Lepore: ufficiale il rinnovo fino al 2024. Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Franco Lepore fino al 2024. Siamo felici di averti ...Menez e Nasti i prossimi colpi in canna del Bari: il calciomercato biancorosso non finisce qui, con Valoti grande obiettivo conteso anche dal Parma ...